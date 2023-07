Visite du Ciac et Atelier Yoga dans le Choeur de Lumière Ciac Bourbourg, 15 septembre 2023, Bourbourg.

Visite du Ciac et Atelier Yoga dans le Choeur de Lumière 15 – 17 septembre Ciac Gratuit et inscription conseillée pour les ateliers.

Le Ciac et le Choeur de lumière d’Anthony CARO seront ouverts au publics en visite libre.

Pendant le week-end, une programmation sera proposé pour le public avec:

Samedi 16.09.2023 – JEP 2023

De 14h à 15h – Visite expo CIAC et atelier yoga familial “Mouvement, sens et yoga”

De 17h à 17h40 – Performance dansée suivie de goûter fin de la saison estivale

Dimanche 17.09.2023 – JEP 2023

De 14h à 15h – atelier Yoga tout public “ Nos sens en mouvement”

Ciac 1 Rue Pasteur, 59630 Bourbourg Bourbourg 59630 Nord Hauts-de-France 0328596500 https://www.ciac-bourbourg.fr/ https://www.facebook.com/centrecaro/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328596500 »}, {« type »: « email », « value »: « mediationciac@cud.fr »}] Le Ciac (Centre interprétation Art et Culture) résonne avec l’oeuvre « Le Choeur de lumière » d’Anthony CARO, dans le choeur gothique de l’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bourbourg. Cette oeuvre monumentale d’un grand artiste contemporain vient investir le choeur de l’église pour une expérience avec le travail de l’artiste. L’aura de l’oeuvre dialogue avec le lieu dans une aura particulière. Accès en voiture depuis Dunkerque par l’autoraoute A16-sortie 53 avec un parking gratuit à proximité (place du marché aux chevaux) . Accessible en bus depuis Dunkerque: Arrêt gare de Dunkerque puis ligne C4 et ligne 23.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

d.r.