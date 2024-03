Ciac Boum Kiosque Source de l’Hôpital Vichy, vendredi 21 juin 2024.

Ciac Boum Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 21h00 Kiosque Source de l’Hôpital Entrée libre

Porté par une musique énergique et inventive, emprunt de l’héritage traditionnel du Poitou, le trio invite à la danse. Doté d’une solide réputation auprès des « tradeux » en France et en Europe, Ciac Boum défend une musique singulière qui respire la gaîté, l’énergie et la fête.

Kiosque Source de l’Hôpital Rue du Casino 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

© Josephine Maury