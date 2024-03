Ci-gît Opération Lumière Salle des fêtes de la brède La Brède, vendredi 15 mars 2024.

Ci-gît Opération Lumière Salle des fêtes de la brède La Brède Gironde

Pièce de Thomas Compain et Corinne Jazé

Mise en scène de Valérie Simon et interprétée par Corinne Jazé. Tout public, dès 10 ans

Julie l’aime son village et plus particulièrement son cimetière, petit, tout petit et bien caché du regard des passants. Il apparait au bord du chemin qui mène à la forêt.

Elle passe souvent les visiter lui et ses habitants, écoute ce qu’ils ont à lui dire et participe à la folie de ces personnages haut en couleurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15

Salle des fêtes de la brède Avenue Charles de Gaulle

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine oplum@sfr.fr

L’événement Ci-gît Opération Lumière La Brède a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Montesquieu