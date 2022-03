Chymba Le Mounguy, 25 mars 2022, Marseille.

Chymba

Le Mounguy, le vendredi 25 mars à 21:00

[https://www.facebook.com/chymba123](https://www.facebook.com/chymba123) [https://youtu.be/BXe44-craVw](https://youtu.be/BXe44-craVw) [https://m.mixcloud.com/chymba123/](https://m.mixcloud.com/chymba123/) “Depuis tout petit j’ai baigné dans la musique colombienne (cumbia, salsa, champeta, currulao…) et afro-latine en général (son cubano, mambo, chachacha, merengue, kompa, zouk, latin jazz, reggae, samba…) grâce à mes parents qui mettaient ce genre de disques à la maison pour nous faire danser avec mes frères et sœurs. Á l’adolescence j’ai découvert la finesse du jazz et la puissance du rock, avec une particulière affection pour l’univers funky groovy des années 70 (Herbie Hancock étant un de mes artistes préférés sans l’ombre d’un doute). La suite logique était donc la découverte de la culture Hip-Hop, pour laquelle j’ai développé un amour inconditionnel (en très grande partie grâce à A Tribe Called Quest). Plus tard, avec mes amis de quartier, nous avons fondé un sound-system, et c’est au sein de ce collectif que j’ai fait mes premiers pas dans le monde du DJing en découvrant l’univers de la techno underground et de la rave. Ce bagage musical fait de moi ce que je suis aujourd’hui : un DJ amoureux de la culture tropicale afro-latine qui le montre dans ses selectas au rythme caribéens extrêmement dansants, en traversant systématiquement l’Atlantique pour faire le pont avec l’univers musical ouest africain. Un DJ très affectionné par le feeling des drums et des basslines du Boom Bap et de la Funk. Mais aussi un DJ passionné par l’univers électronique underground, par la House, la Techno, la Jungle…la Bass Music en général, et qui n’hésite pas à fusionner ce dernier avec les rythmes, mélodies et grooves afro-latinos.”

Entrée libre

♫DJ SET♫

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



