Le samedi 14 janvier 2023

de 16h00 à 17h30

. payant

Les polyphonies géorgiennes ont le pouvoir évocateur d’un passé musical lointain d’une surprenante modernité et c’est ce qui enchante. Pas moins de seize styles de musique régionale se sont développés en Géorgie au cours des 2000 dernières années. Originaires de différentes régions de Géorgie, le groupe Chveneburebi propose une musique traditionnelle et des danses, qui retracent les coutumes et la manière de chanter de chacune de ces régions. Conçu pour être chanté a cappella, le chant traditionnel géorgien est avant tout une affaire de communauté, surgissant lors des rassemblements. On y chante: le travail, les voyages, le vin, l’amour, les naissances, les funérailles et les mariages… paroles entrecoupées de toasts à la paix, à la patrie, à la longue vie, à l’amour et à l’amitié. « Chveneburebi » est une forme plurielle du mot géorgien qui signifie « de nous ». Depuis plusieurs années, ces artistes réalisent à travers le pays un travail de recherche sur le répertoire originel, un collectage passionné dont ils (re)donnent une version très personnelle. Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/chveneburebi 0142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/chveneburebi

