CHUUUT(E) CIE Z ART L’Agora médiathèque-centre social Metz, samedi 9 novembre 2024.

CHUUUT(E) CIE Z ART

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle Samedi

Tomber amoureux, tomber malade, tomber de haut ou bien bas, tomber à pic ou à l’eau, tomber des nues ou de sommeil, tomber sous le sens ou sur la tête, tomber dans le panneau…Derrière la multiplicité de ces formules, une multitude de situations qui rythment et relient nos vies.

L’enfant doit apprendre, pour chacun de ses premiers pas, à accueillir le déséquilibre. Comme le funambule, il accepte de sortir d’un état de confort et de perdre l’équilibre pour avancer, une enjambée après l’autre, afin de grandir face aux obstacles de la vie, de son corps et de son inconscient. CHUUUT(e) est un voyage chorégraphique qui passe par le réel et l’absurde, la grandeur et la décadence, l’évidence ou l’ignorance, où le spectateur se verra projeté au-delà de la chute.Enfants

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-09 16:00:00

fin : 2024-11-09

L’Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan

Metz 57050 Moselle Grand Est

L’événement CHUUUT(E) CIE Z ART Metz a été mis à jour le 2024-10-07 par AGENCE INSPIRE METZ

samedi 9 novembre 2024 CHUUUT(E) CIE Z ART L’Agora médiathèque-centre social Metz CHUUUT(E) CIE Z ART L'Agora médiathèque-centre social 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle 2024-11-09 à 16:00:00 .Tomber amoureux, tomber malade, tomber de haut ou bien bas, tomber à pic ou à l'eau, tomber des nues ou de sommeil, tomber sous le sens ou sur la tête, tomber dans le panneau…Derrière la multiplicité de ces formules, une multitude de situations qui rythment et relient nos vies. L'enfant doit apprendre, pour chacun de ses premiers pas, à accueillir le déséquilibre. Comme le funambule, il accepte de sortir d'un état de confort et de perdre l'équilibre pour avancer, une enjambée après l'autre, afin de grandir face aux obstacles de la vie, de son corps et de son inconscient. CHUUUT(e) est un voyage chorégraphique qui passe par le réel et l'absurde, la grandeur et la décadence, l'évidence ou l'ignorance, où le spectateur se verra projeté au-delà de la chute.