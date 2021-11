Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon, Loire Chuuut ! – Lectures bruitées Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Loire

Chuuut ! – Lectures bruitées Chazelles-sur-Lyon, 10 novembre 2021, Chazelles-sur-Lyon. Chuuut ! – Lectures bruitées Rue Marguerite Gonon La Chapellerie – Salle de la Foule Chazelles-sur-Lyon

2021-11-10 – 2021-11-10 Rue Marguerite Gonon La Chapellerie – Salle de la Foule

Chazelles-sur-Lyon Loire Chazelles-sur-Lyon EUR 3 3 Dans le cadre de la Fête du Livre de Chazelles sur Lyon. Un spectacle composé d’albums jeunesse lus, mis en corps, voix, images, sons, bruitages et bidouilles. mjcchazelles@gmail.com +33 4 77 54 29 21 Rue Marguerite Gonon La Chapellerie – Salle de la Foule Chazelles-sur-Lyon

dernière mise à jour : 2021-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon, Loire Autres Lieu Chazelles-sur-Lyon Adresse Rue Marguerite Gonon La Chapellerie - Salle de la Foule Ville Chazelles-sur-Lyon lieuville Rue Marguerite Gonon La Chapellerie - Salle de la Foule Chazelles-sur-Lyon