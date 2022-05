Chuuut !, 21 mai 2022, .

Chuuut !

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR Chuuut !

Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans la joie et le bonheur. La vie n’est qu’amusements et plaisirs jusqu’au jour où le pouvoir va basculer dans les mains de la terrible Dexia. Le peuple va alors se laisser amadouer par un discours totalitaire. La population va être contrainte d’accepter un pays où les couleurs et les fêtes vont laisser place à la rigueur et l’austérité.

Dans Chuuut !, le spectateur est invité à suivre les aventures de Luna et Néo, deux enfants qui se cachent pour vivre leur amour pour la musique malgré les interdits imposés dans cette société devenue folle.

L’ECM de Hésingue continue à dénoncer les injustices de ce monde, en proposant des spectacles toujours plus engagés : CHUUUT ! s’inscrit donc dans cet esprit, en dénonçant les droits trop souvent bafoués dans les régimes totalitaires.

Avec les Z’étoiles de l’Ecole de Comédie Musicale de Hésingue

Coach vocal et compositrice Elena Fillion. Chorégraphe et compositrice Diane Folio

Coach vocal et compositrice Aude Freyburger. Professeur de cirque Romain Trottein

Professeure de cirque aérien Isabelle Meyer. Auteur et metteur en scène Wilfried Laporal

Chuuut !

Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans la joie et le bonheur. La vie n’est qu’amusements et plaisirs jusqu’au jour où le pouvoir va basculer dans les mains de la terrible Dexia. Le peuple va alors se laisser amadouer par un discours totalitaire. La population va être contrainte d’accepter un pays où les couleurs et les fêtes vont laisser place à la rigueur et l’austérité.

Chuuut !

Le Rocher est un pays incroyable où les habitants vivent dans la joie et le bonheur. La vie n’est qu’amusements et plaisirs jusqu’au jour où le pouvoir va basculer dans les mains de la terrible Dexia. Le peuple va alors se laisser amadouer par un discours totalitaire. La population va être contrainte d’accepter un pays où les couleurs et les fêtes vont laisser place à la rigueur et l’austérité.

Dans Chuuut !, le spectateur est invité à suivre les aventures de Luna et Néo, deux enfants qui se cachent pour vivre leur amour pour la musique malgré les interdits imposés dans cette société devenue folle.

L’ECM de Hésingue continue à dénoncer les injustices de ce monde, en proposant des spectacles toujours plus engagés : CHUUUT ! s’inscrit donc dans cet esprit, en dénonçant les droits trop souvent bafoués dans les régimes totalitaires.

Avec les Z’étoiles de l’Ecole de Comédie Musicale de Hésingue

Coach vocal et compositrice Elena Fillion. Chorégraphe et compositrice Diane Folio

Coach vocal et compositrice Aude Freyburger. Professeur de cirque Romain Trottein

Professeure de cirque aérien Isabelle Meyer. Auteur et metteur en scène Wilfried Laporal

dernière mise à jour : 2021-10-21 par