Les vivres de l'art, le mercredi 10 novembre à 19:30

Avant le spectacle, vous composez les costumes que porteront les comédiens et définissez l’intrigue qui lie les personnages. Et c’est parti pour une pièce improvisée qui va s’écrire sous vos yeux! Nous vous convions à un voyage vibrant et réaliste au cœur de l’intime, une exploration des personnages à travers leurs failles et leurs relations qui les précipite peu à peu vers leur CHUTE LIBRE. Hilarant, émouvant, percutant. Osez le grand plongeon ! ★ HORAIRES ★ 19h30: Ouverture des portes 20h30: Début du spectacle

10euros réduit – 12euros plein

Osez le grand plongeon ! Les vivres de l’art Place Victor Raulin Bordeaux Bacalan Gironde

2021-11-10T19:30:00 2021-11-10T22:00:00

2021-11-10T19:30:00 2021-11-10T22:00:00

