Centre d'animation Soupetard, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Lectures ——– **Cie plumes d’elles** **Dans le cadre de La Nuit de la lecture** Une lecture musicale insolite et insolente de ce long poème de Brigitte Fontaine, de cet appel lancé à Arthur Rimbaud dans l’au-delà, accompagnée par une guitare électrique. Un texte comme un cri dans ce ciel scintillant d’étoiles mais tellement silencieux. **Voix** Stéphanie Fontez **Guitare** Stéphane Barascud

Centre d'animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T22:59:00

