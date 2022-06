« Chut! » Villeneuve-sur-Lot, 10 juin 2022, Villeneuve-sur-Lot. « Chut! » Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Villeneuve-sur-Lot

2022-06-10 – 2022-06-10 Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle

Villeneuve-sur-Lot 47300 Villeneuve-sur-Lot 15 15 EUR Par l’entremise d’un petit théâtre d’objets, les personnages de ses histoires vont s’animer. Tel un sorcier vaudou il va leur faire vivre des aventures cathartiques dans lesquelles l’absurde et l’arbitraire sont le terrible reflet de la réalité quotidienne. L’humour est pourtant là, toujours, nécessaire dans la tragédie pour ne pas sombrer. Avec comme dernière bouée de sauvetage, le journal intime de l’auteur. Par l’entremise d’un petit théâtre d’objets, les personnages de ses histoires vont s’animer. Tel un sorcier vaudou il va leur faire vivre des aventures cathartiques dans lesquelles l’absurde et l’arbitraire sont le terrible reflet de la réalité quotidienne. +33 5 47 01 19 02 Par l’entremise d’un petit théâtre d’objets, les personnages de ses histoires vont s’animer. Tel un sorcier vaudou il va leur faire vivre des aventures cathartiques dans lesquelles l’absurde et l’arbitraire sont le terrible reflet de la réalité quotidienne. L’humour est pourtant là, toujours, nécessaire dans la tragédie pour ne pas sombrer. Avec comme dernière bouée de sauvetage, le journal intime de l’auteur. Théâtre des treizes vents

Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-06-02 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: 47300, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Théâtre des 13 vents 243 avenue du Gal de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Departement 47300

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/

« Chut! » Villeneuve-sur-Lot 2022-06-10 was last modified: by « Chut! » Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 10 juin 2022 47300 Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot 47300