Val-d'Oise

Espace culturel La Tuilerie, le samedi 9 avril à 16:30

Roxane, une petite fille de 10 ans, se rend à l’hôpital pour se faire opérer des yeux afin de se débarrasser de ses grosses lunettes. Redoutant l’opération, la fillette envisage de s’échapper de l’hôpital. Seule dans sa chambre, Roxanne découvre avec surprise que les jouets s’animent grâce à ses lunettes soudainement dotées d’un pouvoir magique. Emerveillé, elle n’en croit pas ses yeux lorsque le personnage du tableau au mur sort de son cadre pour l’entraîner dans un voyage à travers le monde.

7 et 5€

Roxane, accompagnée d’un jeune explorateur va vivre des aventures fantastiques, en chansons. Samedi 9 avril à 16h30 à l’espace culturel La Tuilerie. Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz Saint-Witz Val-d’Oise

2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T17:00:00

