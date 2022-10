Chut Libre / Spectacle familial dès 5 ans, 13 novembre 2022, .

Chut Libre / Spectacle familial dès 5 ans



2022-11-13 15:45:00 – 2022-11-13 18:30:00

EUR 5 5 Depuis toujours, le jazz est la musique de la liberté. Ce style laisse une grande place à l’improvisation et permet de s’approprier l’instant présent.

Fred, Erwan, Franck et Pascal (les musiciens) se laissent guider par SCAT, personnage de pâte à modeler animé en stop-motion, pour explorer cet espace de liberté et en donner la clef d’entrée au public en le faisant participer.

Ce spectacle drôle et touchant, qui allie vidéo et musique “live” nous plonge dans un univers poétique et nous rappelle à quel point il est important d’écouter notre musique intérieure.?Ludique, joyeux, sensible, drôle… une véritable aventure pour les enfants et les plus grands !

Avec :

Pascal Meriot – guitare

Fred Gardette – saxophone

Erwan Bonin – batterie

Franck Detraz – contrebasse

Greg Truchet – écriture et mise en scène

Laurent Foudrot – film d’animation

Anaïs Jouishomme – voix-off

dernière mise à jour : 2022-10-21 par