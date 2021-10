MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Chut ! Je crie Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Chut ! Je crie” explore le large champ des émotions ; celles qui nous traversent tous, à tout âge. Que faire devant les larmes ? Comment calmer ses peurs ? La colère est-elle forcément notre ennemie ? Faut-il à tout prix faire taire les cris ? L’émotion a un sens, une intention. Elle s’exprime au travers du corps. Elle est guérissante. Chaque enfant, mais aussi chaque accompagnateur, qu’il soit parent ou non, a l’occasion de s’emparer, au gré du spectacle, de ces moments vécus, troublants, cocasses ; un instant suspendu, une envie, un souvenir ; un portrait d’émotions comme un chemin vers le bonheur. Conception, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Théâtre gestuel (jeune public – Dès 3 ans – 40 min.) Ce duo chorégraphique nous invite à un voyage au cœur des émotions, dans un décor minimaliste. Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00;2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

