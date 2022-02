Chut ! Ecoute Marseille 4e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Chut ! Ecoute Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

2022-03-18 10:15:00 – 2022-03-18 Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 6 Chut ! Ecoute… est un spectacle sonore, visuel et poétique : par son univers qui regorge de couleurs, mais aussi par le jeu très corporel des comédiennes. Pour aborder le sujet de l’apprentissage du langage, les personnages ne prononcent jamais aucun mot.



Compagnie pied nu dans les orties

De 6 mois à 6 ans plus grands et adultes bienvenus

Durée : 25 min

http://www.theatredeschartreux.fr/

