LES VENDANGES DE L’HISTOIRE CENTRE VILLAGE, 15 octobre 2022 10:00, Chusclan.

15 et 16 octobre Sur place entrée libre vendangesdelhistoire@orange.fr, 0466900842

Fête du terroir et des traditions vigneronnes

Après deux années d’absence, le syndicat des vignerons de Chusclan renoue avec les traditions à l’occasion des 23ème Vendanges de l’Histoire au cœur du village de Chusclan.

Fête populaire et traditionnelle, événement majeur dans le secteur de l’œnotourisme, les Vendanges de l’Histoire constituent à la fois le retour aux sources du passé et l’authenticité dans le monde d’aujourd’hui. Réunis autour des habitants du village et des associations, les vignerons costumés souhaitent vous faire partager le temps d’un week-end la vie d’un petit village viticole début XXe.

Venez faire le plein de nostalgie et de nouveautés autour des vins de l’appellation Chusclan. Le village décoré, les rues couvertes de paille, les remises transformées en échoppes éphémères vous donneront l’occasion de faire le plein de produits de terroir, de déguster les vins de notre appellation et d’admirer le travail des artisans.

Assistez aux jeux anciens et à la célèbre course de tonneaux qui chaque année connait un succès grandissant. Les animaux de la ferme n’attendent que vous pour prendre soin d’eux, les tracteurs, motos et véhicules anciens raviront les nostalgiques et samedi, découvrez le vignoble à bord des véhicules d’antan.

Dans les rues et sur les places du village, découvrez les métiers d’autrefois et sur le parcours de nombreuses expositions vous seront proposées sur le thème des costumes, de la vannerie…, des collectionneurs vous feront partager leur passion autour d’objets insolites.

Comme jadis, une joyeuse effervescence rythmera ces deux journées de fête traditionnelle basées sur les traditions vigneronnes. Les vendanges à l’ancienne marqueront la célébration de la fin de saison et ensemble, l’occasion sera donnée de se réjouir autour des vignerons qui vous emmèneront à la vigne pour la cueillette du raisin. L’ultime récolte 2021, sera ensuite acheminée vers l’ancienne cave ou vous assisterez au pressurage et foulage du raisin avec le matériel de nos aïeuls.

Un retour dans le passé incontournable !

CENTRE VILLAGE CHUSCLAN GARD 30200 Chusclan Gard

samedi 15 octobre – 10h00 à 18h30

dimanche 16 octobre – 09h30 à 18h30