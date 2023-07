Les Vendanges de l’Histoire centre du village Chusclan, 14 octobre 2023 09:30, Chusclan.

Fête du terroir et des traditions vigneronnes. 14 et 15 octobre 1

Préparez-vous à remonter le temps !

Fête populaire et traditionnelle, événementmajeur dans le secteur de l’oenotourisme, les Vendanges de l’Histoire vous offrent un voyage dans le temps. Comme autrefois, ces deux jours de célébration traditionnelle autour des vignerons costumés vous feront, le temps d’un week-end découvrir la vie d’un petit village viticole du début du XXe.

Venez faire le plein de nostalgie !

C’est autour des vins de l’appellation Chusclan dans le village décoré et les rues couvertes de paille que nous vous proposons une déambulation gourmande et animée. Plus de 50 échoppes éphémères vous permettront de goûter aux produits de terroir, de déguster les vins de notre appellation et d’admirer le travail des artisans.

Vous pourrez participer aux jeux anciens et à la célèbre course de tonneaux. Les animaux de laf erme n’attendent que vous pour prendre soin d’eux, les tracteurs, motos et véhicules anciens raviront les nostalgiques et samedi, vous pourrez découvrir le vignoble à bord desvéhicules d’antan.

Dans les rues et sur les places du village, vous remonterez le temps grâce aux métiers d’autrefois en action ; vous et chanterez et danserez avec les animations de rues.

Samedi soir, le traditionnel Bal des Vendanges sera l’occasion de fêter l’ultime récolte de cette année 2023 à laquelle vous pourrez participer dimanche.

Suivez le cortège vigneron jusqu’à la vigne pour la cueillette du raisin et au retour la pressée à l’ancienne de la récolte vous permettra de déguster le moût.

Animations des 2 journées :

Dégustations des vins de l’Appelation

Côtes du Rhône Villages Chusclan

Marché de terroir & artisanat

Jeux anciens de la cour d’école

V oitures anciennes et balades dans le vignoble

Motos & tracteurs anciens

Défilé vigneron,

Vendanges à l’ancienne

Découverte du patrimoine et visites

Courses de tonneaux, Jeux géants en bois

Messe et chants provençaux

Animations de rues et folklore

Ferme pédagogique & animaux

Exposition d’oiseaux, de peinture, poterie…

Restauration sur place

centre du village 4 rue de l église 30200 chusclan Chusclan 30200 Gard