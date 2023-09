Conversations Carbone Chuelles Chuelles Catégorie d’Évènement: Chuelles Conversations Carbone Chuelles Chuelles, 5 octobre 2023, Chuelles. Conversations Carbone 5 octobre 2023 – 25 janvier 2024, les jeudis Chuelles Conversations carbone – Comment faire face au changement climatique sans devenir dingue !

6 ateliers conviviaux – Engagement sur les 6 ateliers en petit groupe
Place de la Résisrance, Chuelles

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:00:00+02:00

2023-10-05T19:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:00:00+02:00

2024-01-25T18:00:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

