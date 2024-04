CHUCK OU L’HISTOIRE DU VÉRITABLE ROCKY BALBOA THEATRE DU PAVE Toulouse, mardi 2 juillet 2024.

CHUCK OU L’HISTOIRE DU VÉRITABLE ROCKY BALBOA THEATRE DU PAVE Toulouse Haute-Garonne

C’est en assistant au combat entre Chuck Wepner et Mohammed Ali le 24 mars 1975, que Sylvester Stallone eut l’idée du personnage qui l’a rendu célèbre, et du film éponyme, Rocky.

Nous avons créé un univers opératique troublant, mêlant violence et lyrisme, récit et action, discours réels et cauchemars de boxeurs.

Ce spectacle est celui d’un croisement, d’un échange la boxe sort des gymnases et le théâtre entre sur le ring. 15.815.8 15.8 EUR.

Début : 2024-07-02 20:30:00

fin : 2024-07-03 21:30:00

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

