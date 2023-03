Chuck Israels Quartet BAISER SALE, 14 avril 2023, PARIS.

Chuck Israels Quartet BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 19:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Chuck Israels cbasse, Sami Leponiemi sax ténor, Jonas Metsäkylä guitare, Francesco Ciniglio batterie Lauréat d’un Grammy Awards, Chuck Israels présente au Baiser Salé ses compositions originales avec un quartet composé de jeunes talents européens du jazz. Compositeur, arrangeur et contrebassiste, ce sideman de luxe a notamment travaillé avec Billie Holiday, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Stan Getz, Herbie Hancock, J.J. Johnson, John Coltrane, pour ne citer qu’eux ! Il est surtout connu pour son travail avec le Bill Evans Trio de 1961 à 1966 mais son véritable héritage réside surtout dans ses contributions pionnières au répertoire du jazz. En tant que fondateur et directeur du National Jazz Ensemble (1973-1981), Israels a créé un orchestre de répertoire qui a apporté une approche nouvelle aux classiques du jazz. Parmi les nombreux enregistrements de Chuck en tant que contrebassiste, certains sont remarquables : Coltrane Time avec John Coltrane, My Point of View avec Herbie Hancock, Getz au Go-Go avec Stan Getz ; et de nombreux enregistrements avec le Bill Evans Trio, dont The Town Hall Concert… A ne pas louper !

Votre billet est ici

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959

Chuck Israels cbasse, Sami Leponiemi sax ténor, Jonas Metsäkylä guitare, Francesco Ciniglio batterie

Lauréat d’un Grammy Awards, Chuck Israels présente au Baiser Salé ses compositions originales avec un quartet composé de jeunes talents européens du jazz. Compositeur, arrangeur et contrebassiste, ce sideman de luxe a notamment travaillé avec Billie Holiday, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Stan Getz, Herbie Hancock, J.J. Johnson, John Coltrane, pour ne citer qu’eux ! Il est surtout connu pour son travail avec le Bill Evans Trio de 1961 à 1966 mais son véritable héritage réside surtout dans ses contributions pionnières au répertoire du jazz. En tant que fondateur et directeur du National Jazz Ensemble (1973-1981), Israels a créé un orchestre de répertoire qui a apporté une approche nouvelle aux classiques du jazz. Parmi les nombreux enregistrements de Chuck en tant que contrebassiste, certains sont remarquables : Coltrane Time avec John Coltrane, My Point of View avec Herbie Hancock, Getz au Go-Go avec Stan Getz ; et de nombreux enregistrements avec le Bill Evans Trio, dont The Town Hall Concert...

A ne pas louper !

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici