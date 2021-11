Chubby and The Gang – Rock School Barbey Rock School Barbey, 3 avril 2022, Bordeaux.

Rock School Barbey, le dimanche 3 avril 2022 à 18:00

La **scène rock britannique** est en pleine effervescence et ne cesse d’exciter le mondorock avec des groupes plus fous les uns que les autres. Mélangeant un penchant mélodique à la **The Damned** à la rage prolétarienne de **The Exploited**, avec quelques accents punk hardcore américain très « fin 80’s », le quintet londonien joue vite et fort, et chante l’ennui et la jeunesse désabusée ouvrière et banlieusarde. Hommage aux syndicats, charge contre les violences policières, Brexit : à l’image des pionniers presque 50 ans plus tôt, le groupe propose un plaidoyer vif et grisant en faveur du collectif.

12€ (Prévente) / 15€ (Sur place)

Chubby and The Gang, c’est la nouvelle signature du label Partisan (Idles, Fontaines DC, Cigarette After Sex, Pottery), ils délivrent un punk hardcore révolté et dévastateur.

