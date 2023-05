Douce sieste musicale CHU La Pépinière Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’Évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne Douce sieste musicale CHU La Pépinière, 3 juin 2023, Saint-Maur-des-Fossés. Douce sieste musicale Samedi 3 juin, 15h00 CHU La Pépinière Entrée libre De 15h à 16h : nous vous proposons une douce sieste musicale aux sons de la nature en collaboration avec la Médiathèque musicale de Paris. CHU La Pépinière Avenue de l’Observatoire 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 07 49 52 95 58 https://www.facebook.com/emmaus.solidarite.org Le Centre d’Hébergement d’Urgence la Pépinière a ouvert ses portes en mai 2021, tout près des bords de Marne. Située sur les traces de l’ancien observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, l’association Emmaüs Solidarité a investi ce site afin d’y accueillir une soixantaine de familles avec des enfants en bas âge. En parallèle de l’accompagnement social proposé aux familles hébergées, un service animation dédie son temps à la convivialité, à la vie du lieu ainsi qu’à la valorisation de son patrimoine. Son jardin atypique de 2,6 hectares avec une riche biodiversité fait l’objet d’ateliers permaculture et de visites botaniques. L’un des objectifs de la Pépinière est l’ouverture au public afin que chacun puisse profiter des richesses de cet espace ainsi que de ses habitants. RER A / BUS 201 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

