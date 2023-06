Opération portes ouvertes : Posez vos questions santé CHU Dupuytren 2 Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Opération portes ouvertes : Posez vos questions santé CHU Dupuytren 2 Limoges, 6 juin 2023, Limoges. Opération portes ouvertes : Posez vos questions santé Mardi 6 juin, 09h00 CHU Dupuytren 2 Entrée libre et gratuite Venez nous poser vos questions le 6 juin ! Venez poser vos questions à des professionnels de santé : Prévention,

Dépistages,

Vaccination,

Contraception,

Préservatifs

IVG,

PrEP,

Sexualité,

Consentement, Rendez-vous au CEGID de Limoges / CHU Dupuytren 2 (au Rez-de-chaussé) le 6 juin de 9h à 17h

Sans rendez-vous

2023-06-06T09:00:00+02:00 – 2023-06-06T17:00:00+02:00

