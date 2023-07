3ème Rencontre Loiréadd’ “TOUT SUR LES ÉCRANS” CHU de Saint-Étienne Saint-Étienne, 28 septembre 2023, Saint-Étienne.

le jeudi 28 Septembre 2023 de 14h à 16h à l’hôpital Bellevue

Faisons ensemble un tour d’horizon actualisé des effets liés à l’usage des écrans avec le Dr Phuc NGUYEN, Médecin Addictologue au Centre d’Addictologie du centre hospitalier de Roanne

Plus d’infos:

https://loireadd.org/evenement/les-rencontres-loireadd/#

LOIRÉADD’ est un réseau de professionnels pour les professionnels qui vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels et associatifs, afin d’optimiser la prise en charge des patients présentants des troubles addictifs.

Cette association a pour objet de rassembler les médecins, pharmaciens, professionnels de santé, travailleurs sociaux, représentants des usagers et des associations œuvrant dans le domaine des addictions.

