Semaine nationale de la myopie : «La myopie, ça se freine !» 20 – 26 novembre CHU de Limoges

Les enfants payent un lourd tribut à cette épidémie :

– Un enfant sur 5 souffre de myopie aujourd’hui en France ;

– 510 000 enfants de 6 à 15 ans ont une myopie évolutive3 (progression de + de 0,5 dioptries par an), qui risque de devenir forte à l’âge adulte et d’entraîner des complications majeures (décollement de rétine, cataracte, glaucome…).

Il existe pourtant des leviers d’actions efficaces, parmi lesquels la freination de la myopie.

Quatre solutions ont fait leurs preuves pour ralentir la myopie évolutive des enfants et adolescents : les verres de freination, l’orthokératologie (port de lentilles rigides la nuit), les lentilles freinatrices de jour et l’instillation de collyres à base d‘atropine. Ces solutions sont malheureusement encore peu connues en France.

Le service d’ophtalmologie du CHU de Limoges participera à cette opération et recevra les patients qui le souhaitent du lundi 20 au dimanche 26 novembre de 13h30 à 15h30. Prendre RDV au 05 55 05 62 34

+ d’infos sur la semaine nationale de la myopie

CHU de Limoges avenue Martin Luther King Limoges Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T13:30:00+01:00 – 2023-11-20T15:30:00+01:00

2023-11-26T13:30:00+01:00 – 2023-11-26T15:30:00+01:00

