Chu Chi Cha Sin Miedo La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

La soirée sera ouverte par un apéritif festif, suivi du concert enflammé du groupe CHU CHI CHA !



Inspiré par le concept de dualité, Chu Chi Cha métisse avec joie instruments acoustiques (violon, accordéon…) à la puissance créative permise par les machines électroniques (boîtes à rythmes, sampler, synthétiseur…).

L’ensemble donne une couleur marquée à la formation qui navigue avec justesse dans des thématiques universelles et plus que actuelles ; la liberté, l’amour, le chagrin ou encore la justice sociale sans oublier de dépoussiérer au passage les codes de la musique latine.

Sensible et joyeux, Chu Chi Cha ne perd pas de vue l’essentiel un set dansant porté par des compositions rafraîchissantes. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:30:00

fin : 2024-04-18 21:00:00

La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

