CHU CHI CHA Le TALUS, 31 juillet 2021, Marseille.

CHU CHI CHA

Le TALUS, le samedi 31 juillet à 20:30

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com) Talus accueille le groupe Chu Chi Cha pour une frénésie musicale. Ce duo d’artistes vous baladera sur des sonorités venant d’ici et d’ailleurs avec leurs voix et leurs instruments. Résultat de la cumbia électroacoustique à découvrir sans modération. Entrée libre, prix libre et conscient ! ▬▬▬▬▬ Le concert ▬▬▬▬▬ Samedi 31 juillet à 20h30 Durée: 1h30 Prix : Participation libre et consciente. Une suggestion d’un montant minimum de 4 euros est conseillé. Oui aux spectacles vivants ! ▬▬▬▬▬ Les artistes ▬▬▬▬▬ David Santis (Chili) à l’accordéon et Lolita Ponce (France) au violon vous présente CHU CHI CHA : une frénésie musicale romantique – cumbia – électroacoustique. David Santis, Chilien, accordéoniste et Lolita Ponce, française violoniste, présentent leur nouveau projet ChuChiCha : une frénésie musicale romantique-cumbia-électroacoustique ▬▬▬▬▬ Restauration ▬▬▬▬▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. ▬▬▬▬▬ Buvette ▬▬▬▬▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2020 : 6€ Annuelle RSA 2020 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬▬▬▬▬ Comment venir ? ▬▬▬▬▬ Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13012, Marseille Tram 1: La Boiseraie Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette Parking gratuit à 200m ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com

Participation libre et consciente

♫cumbia électroacoustique♫

