CHU CHI CHA Le Couz’In, 29 avril 2022, Marseille.

Le Couz’In, le vendredi 29 avril à 19:00

Soirée ÉLECTRO CUMBIA dans le mythique restaurant Le Couz’in en plein coeur de Marseille. Au programme : des délicieux plats et de magnifiques cocktails pour prendre des forces et une frénésie musicale tropicale de cumbia électro-accoustique animée par les Chu Chi Cha pour le dancefloor… à ne pas manquer ! On vous attend à partir de 19h PARTICIPATION LIBRE CHU CHI CHA / Cumbia Electro / Chili – France [https://www.instagram.com/chuchicha.oficial/](https://www.instagram.com/chuchicha.oficial/) [https://www.facebook.com/chuchichamusic/](https://www.facebook.com/chuchichamusic/) [https://soundcloud.com/user-89700791-843018089](https://soundcloud.com/user-89700791-843018089) Chu Chi Cha est un duo Franco-Chilien qui débarque à Marseille en plein confinement 2020, tout deux instrumentistes et chanteurs d’origine. L’esprit apocalyptique dans lequel se trouve le monde à ce moment-là les poussent à explorer leur limite et s’aventurer vers le son frénétique des machines électroniques. Ils créent un duo puissant qui mélange le son de la cumbia avec celui de la musique électro. Les rythmes envoutants du son latino colorés par les voix et les mélodies de l’accordéon et du violon viennent se glisser dans l’atmosphère explosive des boîtes à rythme. Résultat de la Cumbia électro acoustique à découvrir sans modération. Lolita Ponce (Française)Violon, percussions, voix, boîtes à rythme. David Santis (Chilien) Accordéon, voix, boîtes à rythme

Participation libre

♫CUMBIA♫

Le Couz’In 2 rue des trois rois, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T23:00:00