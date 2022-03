CHU CHI CHA Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Une frénésie musicale romantique-cumbia-électroacoustique Chu Chi Cha est un duo Franco-Chilien puissant qui mélange le son de la cumbia avec celui de la musique électro. Les rythmes envoutants de la musique latino colorés par les voix et les mélodies de l’accordéon et du violon viennent se glisser dans l’atmosphere explosive des boîtes à rythme electronique. Résultat de la cumbia électro acoustique à découvrir sans modération. Musiciens: Lolita Ponce (Française)Violon, percussions, voix, boîtes à rythme. David Santis (Chilien) Accordéon, voix, synthé, boîtes à rythme.

