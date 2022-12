Moliere par Elle même ( en breton ) C’hty Coz Bulat-Pestivien Catégories d’évènement: Bulat-Pestivien

Ce spectacle sur la vie de Molière est une pépite autant biographique et historique qu’originale et ludique grace à Nolwenn Korbel C’hty Coz 1 Plasenn ar Skol, 22160 Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne Une comédienne spécialiste du XVII° siècle, tout ce qu’il y a de plus respectables, entame une énième conférence sur le plus populaire des dramaturges français, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.

Cela début avec sérieux et élégance. Mais, contre toute attente, un étrange dédoublement se produit : un homme qui maîtrise encore mieux le sujet que notre oratrice se met à parler par sa bouche. Une joute verbale s’engage alors, dans laquelle la conférencière tente tant bien que mal de faire bonne figure et de continuer malgré la présence de cet encombrant importun qui lui coupe, sans cesse la parole.

A la fin de la pièce, la dame cesse d’être la conférencière pour n’être plus que Molière : « voilà pourquoi Molière, c’est moi »!

