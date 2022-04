Chtiiing ! Journées nantaises de la créativité Ile de Nantes, 22 avril 2022, Nantes.

2022-04-22

Horaire :

Gratuit : oui

1ère édition – du 21 au 24 avril 2022. Chtiiing ! C’est quoi ? C’est un pouvoir magique, un état d’esprit, une rencontre, un élan, une idée, un déclic. C’est l’écho de la créativité à la Nantaise. Bouillonnante, éclectique, libre, insolite, sans complexe, sans chichi ni tralala. C’est une créativité qui éclate et éclabousse, qui ose, qui expérimente. C’est le rendez-vous du grain de folie. De ceux qui se lancent et entreprennent. De ceux qui en ont fait leur métier et de ceux qui pourraient bien se prendre au jeu. Ce sont 4 jours d’inspiration et de rencontres, une programmation variée, sur l’Île de Nantes mais pas que, gratuite et ouverte à tous. AU PROGRAMME :Découverte de nouveaux talents, parcours de lieux créatifs à l’échelle de la métropole, grande braderie d’art et d’artisanat (l’Art est aux Nefs), nuit de la créativité, ateliers participatifs et rendez-vous professionnels…

Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

