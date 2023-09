Exposition Polymorphe CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol, 28 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Exposition collective Polymorphe regroupant des artistes confirmés ou débutants, professionnels ou amateurs désirant faire découvrir leurs passions et leurs talents sur un même lieu. Toutes les disciplines artistiques y sont accueillies (peinture, dessin, photographie, sculpture) sans thème imposé, (1 à 5 oeuvres par artiste) inscriptions du 25 septembre au 3 novembre, dépôt des oeuvres : du 13 au 17 novembre, vernissage lundi 27 novembre à 18h30 – 06 70 62 95 97.

2023-11-28 fin : 2023-12-08 . .

CHS Vauclaire Vauclaire

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Polymorphe group exhibition brings together established and novice artists, professionals and amateurs alike, to share their passions and talents in a single venue. All artistic disciplines are welcome (painting, drawing, photography, sculpture) with no set theme, (1 to 5 works per artist) registration from September 25 to November 3, deposit of works: from November 13 to 17, opening on Monday November 27 at 6.30pm – 06 70 62 95 97

La exposición colectiva Polymorphe reúne a artistas consagrados y noveles, profesionales y aficionados, deseosos de compartir sus pasiones y talentos en un mismo lugar. Todas las disciplinas artísticas son bienvenidas (pintura, dibujo, fotografía, escultura), sin tema fijo (de 1 a 5 obras por artista). Inscripción del 25 de septiembre al 3 de noviembre, presentación de obras del 13 al 17 de noviembre, inauguración el lunes 27 de noviembre a las 18.30 h – 06 70 62 95 97

Polymorphe Gruppenausstellung, die etablierte oder neue Künstler, Profis oder Amateure zusammenbringt, die ihre Leidenschaft und ihre Talente an einem Ort präsentieren möchten. Alle Kunstrichtungen sind willkommen (Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur), ohne vorgeschriebenes Thema, (1 bis 5 Werke pro Künstler) Einschreibungen vom 25. September bis 3. November, Hinterlegung der Werke: vom 13. bis 17. November, Vernissage am Montag, 27. November um 18.30 Uhr – 06 70 62 95 97

Mise à jour le 2023-09-22 par Vallée de l’Isle