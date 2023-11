6ème Cyclo Cross de Vauclaire CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol, 25 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

6ÈME COURSE CYCLOCROSS – UNION CYCLISTE MONTPONNAISE

Organisée sur deux journées distinctes, l’édition 2023 se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023 à Vauclaire.

La première journée sera consacrée aux licenciés UFOLEP avec une course se déroulant de 12h00 à 16h30.

La deuxième journée sera organisée pour les licenciés Fédération Française de Cyclisme (FFC)

10H30 : Ecoles de vélo

De 13h00 à 16h30 : Catégories hommes et femmes chez les U15, U17, Elite, Open et Access.

Une buvette sera présente sur place.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

CHS Vauclaire Vauclaire

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



6TH CYCLOCROSS RACE – UNION CYCLISTE MONTPONNAISE

Organized over two separate days, the 2023 edition will take place on Saturday November 25 and Sunday November 26, 2023 at Vauclaire.

The first day will be devoted to UFOLEP licensees, with a race running from 12:00 to 16:30.

The second day will be organized for Fédération Française de Cyclisme (FFC) licensees

10:30 am: Cycling schools

1:00 pm to 4:30 pm: Men’s and women’s U15, U17, Elite, Open and Access categories.

Refreshment stand on site

6ª CARRERA DE CICLOCROSS – UNION CYCLISTE MONTPONNAISE

Organizada en dos jornadas distintas, la prueba de 2023 tendrá lugar el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre de 2023 en Vauclaire.

La primera jornada estará dedicada a los titulares de una licencia UFOLEP, con una carrera de 12h a 16h30.

La segunda jornada estará destinada a los titulares de una licencia de la Fédération Française de Cyclisme (FFC)

10.30 h: Escuelas de ciclismo

De 13.00 a 16.30 h: Categorías masculina y femenina Sub15, Sub17, Elite, Open y Access.

Habrá un bar de refrescos in situ

6. CYCLOCROSS-RENNEN – UNION CYCLISTE MONTPONNAISE

Die Ausgabe 2023 wird an zwei verschiedenen Tagen organisiert und findet am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November 2023 in Vauclaire statt.

Der erste Tag ist den UFOLEP-Lizenznehmern gewidmet, wobei das Rennen von 12:00 bis 16:30 Uhr stattfindet.

Der zweite Tag wird für die Lizenznehmer der Fédération Française de Cyclisme (FFC) organisiert

10.30 Uhr: Fahrradschulen

Von 13:00 bis 16:30 Uhr: Kategorien für Männer und Frauen bei U15, U17, Elite, Open und Access.

Ein Getränkestand wird vor Ort sein

Mise à jour le 2023-11-09 par Vallée de l’Isle