Chrystabell en concert à la Boule Noire le 07/06 La Boule Noire, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 20h00 à 23h00

. payant à partir de 18,8 euros

L’actrice de David Lynch (Twin Peaks), et musicienne incroyable, Chrystabell arrive en France. A l’occasion de la sortie de son nouveau disque Midnight Star sur le label Love Conquered Records, Chrystabell est actuellement en tournée mondiale Chrystabell possède une présence captivante à la fois sur disque et sur scène. Sa voix hypnotiquement séduisante et sa présentation visuelle saisissante lui ont valu une armée toujours croissante de fans dévoués. A découvrir avec son dernier clip Suicide Moonbeams, extrait de l’album Midnight Star. « Chrystabell n’est pas seulement une artiste live incroyable, elle détient aussi une grande capacité naturelle à capter une atmosphère et à trouver des mélodies, c’est vraiment spectaculaire« . David Lynch. C’est en ces mots que le réalisateur culte décrit sa jeune protégée, Chrystabell, auteure-compositrice-interprète américaine. La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

Chrystabell, David Lynch Chrystabell est en tournée pour la sortie de son cinquième album Midnight Star

