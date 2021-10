Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Chrysanthèmes, dragons et samouraïs Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le corpus se distingue par l’omniprésence et la foisonnante diversité des décors peints. Cette exposition sur le thème du Japon en présente les plus remarquables pièces. Présenté pour la première fois dans son intégralité, cet ensemble permet de suivre l’évolution passionnante des techniques et des styles (bleu et blanc, Imari, Kakiemon, Nabeshima, Satsuma ou Kutani) au pays du Soleil-Levant. Les principaux centres de production représentés offrent un vaste panorama de la céramique japonaise.

12.- CHF ; 9.- CHF

Avec près de 800 pièces, datant du milieu du 17e au début du 20e siècle, le Musée Ariana conserve l’une des plus importantes collections suisses de céramique japonaise. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

