Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Chrysanthèmes, dragons et samouraïs Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Chrysanthèmes, dragons et samouraïs Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 11 décembre 2020, Genève. Chrysanthèmes, dragons et samouraïs

du vendredi 11 décembre 2020 au dimanche 9 janvier 2022 à Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

**Avec près de 800 pièces, datant du milieu du 17e au début du 20e siècle, le Musée Ariana conserve l’une des plus importantes collections suisses de céramique japonaise. Le corpus se distingue par l’omniprésence et la foisonnante diversité des décors peints.** Présenté pour la première fois dans son intégralité, cet ensemble remarquable permet de suivre l’évolution passionnante des techniques et des styles (bleu et blanc, Imari, Kakiemon, Nabeshima, Satsuma ou Kutani) au pays du Soleil-Levant. Les principaux centres de production représentés offrent un vaste panorama de la céramique japonaise. _Vernissage le jeudi 10 décembre à 19h_

CHF 12.- / 9.- (normal/réduit)

La céramique japonaise du Musée Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-11T10:00:00 2020-12-11T18:00:00;2020-12-12T10:00:00 2020-12-12T18:00:00;2020-12-13T10:00:00 2020-12-13T18:00:00;2020-12-15T10:00:00 2020-12-15T18:00:00;2020-12-16T10:00:00 2020-12-16T18:00:00;2020-12-17T10:00:00 2020-12-17T18:00:00;2020-12-18T10:00:00 2020-12-18T18:00:00;2020-12-19T10:00:00 2020-12-19T18:00:00;2020-12-20T10:00:00 2020-12-20T18:00:00;2020-12-22T10:00:00 2020-12-22T18:00:00;2020-12-23T10:00:00 2020-12-23T18:00:00;2020-12-24T10:00:00 2020-12-24T18:00:00;2020-12-25T10:00:00 2020-12-25T18:00:00;2020-12-26T10:00:00 2020-12-26T18:00:00;2020-12-27T10:00:00 2020-12-27T18:00:00;2020-12-29T10:00:00 2020-12-29T18:00:00;2020-12-30T10:00:00 2020-12-30T18:00:00;2020-12-31T10:00:00 2020-12-31T18:00:00;2021-01-01T10:00:00 2021-01-01T18:00:00;2021-01-02T10:00:00 2021-01-02T18:00:00;2021-01-03T10:00:00 2021-01-03T18:00:00;2021-01-05T10:00:00 2021-01-05T18:00:00;2021-01-06T10:00:00 2021-01-06T18:00:00;2021-01-07T10:00:00 2021-01-07T18:00:00;2021-01-08T10:00:00 2021-01-08T18:00:00;2021-01-09T10:00:00 2021-01-09T18:00:00;2021-01-10T10:00:00 2021-01-10T18:00:00;2021-01-12T10:00:00 2021-01-12T18:00:00;2021-01-13T10:00:00 2021-01-13T18:00:00;2021-01-14T10:00:00 2021-01-14T18:00:00;2021-01-15T10:00:00 2021-01-15T18:00:00;2021-01-16T10:00:00 2021-01-16T18:00:00;2021-01-17T10:00:00 2021-01-17T18:00:00;2021-01-19T10:00:00 2021-01-19T18:00:00;2021-01-20T10:00:00 2021-01-20T18:00:00;2021-01-21T10:00:00 2021-01-21T18:00:00;2021-01-22T10:00:00 2021-01-22T18:00:00;2021-01-23T10:00:00 2021-01-23T18:00:00;2021-01-24T10:00:00 2021-01-24T18:00:00;2021-01-26T10:00:00 2021-01-26T18:00:00;2021-01-27T10:00:00 2021-01-27T18:00:00;2021-01-28T10:00:00 2021-01-28T18:00:00;2021-01-29T10:00:00 2021-01-29T18:00:00;2021-01-30T10:00:00 2021-01-30T18:00:00;2021-01-31T10:00:00 2021-01-31T18:00:00;2021-02-02T10:00:00 2021-02-02T18:00:00;2021-02-03T10:00:00 2021-02-03T18:00:00;2021-02-04T10:00:00 2021-02-04T18:00:00;2021-02-05T10:00:00 2021-02-05T18:00:00;2021-02-06T10:00:00 2021-02-06T18:00:00;2021-02-07T10:00:00 2021-02-07T18:00:00;2021-02-09T10:00:00 2021-02-09T18:00:00;2021-02-10T10:00:00 2021-02-10T18:00:00;2021-02-11T10:00:00 2021-02-11T18:00:00;2021-02-12T10:00:00 2021-02-12T18:00:00;2021-02-13T10:00:00 2021-02-13T18:00:00;2021-02-14T10:00:00 2021-02-14T18:00:00;2021-02-16T10:00:00 2021-02-16T18:00:00;2021-02-17T10:00:00 2021-02-17T18:00:00;2021-02-18T10:00:00 2021-02-18T18:00:00;2021-02-19T10:00:00 2021-02-19T18:00:00;2021-02-20T10:00:00 2021-02-20T18:00:00;2021-02-21T10:00:00 2021-02-21T18:00:00;2021-02-23T10:00:00 2021-02-23T18:00:00;2021-02-24T10:00:00 2021-02-24T18:00:00;2021-02-25T10:00:00 2021-02-25T18:00:00;2021-02-26T10:00:00 2021-02-26T18:00:00;2021-02-27T10:00:00 2021-02-27T18:00:00;2021-02-28T10:00:00 2021-02-28T18:00:00;2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T18:00:00;2021-03-03T10:00:00 2021-03-03T18:00:00;2021-03-04T10:00:00 2021-03-04T18:00:00;2021-03-05T10:00:00 2021-03-05T18:00:00;2021-03-06T10:00:00 2021-03-06T18:00:00;2021-03-07T10:00:00 2021-03-07T18:00:00;2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T18:00:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T18:00:00;2021-03-11T10:00:00 2021-03-11T18:00:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T18:00:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-14T10:00:00 2021-03-14T18:00:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T18:00:00;2021-03-18T10:00:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-21T10:00:00 2021-03-21T18:00:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T18:00:00;2021-03-30T10:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T18:00:00;2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-04T10:00:00 2021-04-04T18:00:00;2021-04-06T10:00:00 2021-04-06T18:00:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T18:00:00;2021-04-08T10:00:00 2021-04-08T18:00:00;2021-04-09T10:00:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T18:00:00;2021-04-11T10:00:00 2021-04-11T18:00:00;2021-04-13T10:00:00 2021-04-13T18:00:00;2021-04-14T10:00:00 2021-04-14T18:00:00;2021-04-15T10:00:00 2021-04-15T18:00:00;2021-04-16T10:00:00 2021-04-16T18:00:00;2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T18:00:00;2021-04-18T10:00:00 2021-04-18T18:00:00;2021-04-20T10:00:00 2021-04-20T18:00:00;2021-04-21T10:00:00 2021-04-21T18:00:00;2021-04-22T10:00:00 2021-04-22T18:00:00;2021-04-23T10:00:00 2021-04-23T18:00:00;2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-04-25T10:00:00 2021-04-25T18:00:00;2021-04-27T10:00:00 2021-04-27T18:00:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T18:00:00;2021-04-29T10:00:00 2021-04-29T18:00:00;2021-04-30T10:00:00 2021-04-30T18:00:00;2021-05-01T10:00:00 2021-05-01T18:00:00;2021-05-02T10:00:00 2021-05-02T18:00:00;2021-05-04T10:00:00 2021-05-04T18:00:00;2021-05-05T10:00:00 2021-05-05T18:00:00;2021-05-06T10:00:00 2021-05-06T18:00:00;2021-05-07T10:00:00 2021-05-07T18:00:00;2021-05-08T10:00:00 2021-05-08T18:00:00;2021-05-09T10:00:00 2021-05-09T18:00:00;2021-05-11T10:00:00 2021-05-11T18:00:00;2021-05-12T10:00:00 2021-05-12T18:00:00;2021-05-13T10:00:00 2021-05-13T18:00:00;2021-05-14T10:00:00 2021-05-14T18:00:00;2021-05-15T10:00:00 2021-05-15T18:00:00;2021-05-16T10:00:00 2021-05-16T18:00:00;2021-05-18T10:00:00 2021-05-18T18:00:00;2021-05-19T10:00:00 2021-05-19T18:00:00;2021-05-20T10:00:00 2021-05-20T18:00:00;2021-05-21T10:00:00 2021-05-21T18:00:00;2021-05-22T10:00:00 2021-05-22T18:00:00;2021-05-23T10:00:00 2021-05-23T18:00:00;2021-05-25T10:00:00 2021-05-25T18:00:00;2021-05-26T10:00:00 2021-05-26T18:00:00;2021-05-27T10:00:00 2021-05-27T18:00:00;2021-05-28T10:00:00 2021-05-28T18:00:00;2021-05-29T10:00:00 2021-05-29T18:00:00;2021-05-30T10:00:00 2021-05-30T18:00:00;2021-06-01T10:00:00 2021-06-01T18:00:00;2021-06-02T10:00:00 2021-06-02T18:00:00;2021-06-03T10:00:00 2021-06-03T18:00:00;2021-06-04T10:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00;2021-06-08T10:00:00 2021-06-08T18:00:00;2021-06-09T10:00:00 2021-06-09T18:00:00;2021-06-10T10:00:00 2021-06-10T18:00:00;2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T18:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T18:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T18:00:00;2021-06-15T10:00:00 2021-06-15T18:00:00;2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T18:00:00;2021-06-17T10:00:00 2021-06-17T18:00:00;2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T18:00:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:00:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T18:00:00;2021-06-22T10:00:00 2021-06-22T18:00:00;2021-06-23T10:00:00 2021-06-23T18:00:00;2021-06-24T10:00:00 2021-06-24T18:00:00;2021-06-25T10:00:00 2021-06-25T18:00:00;2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T10:00:00 2021-06-27T18:00:00;2021-06-29T10:00:00 2021-06-29T18:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T18:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T18:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T18:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T18:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T18:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T18:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T18:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T18:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T18:00:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T18:00:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T18:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T18:00:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T18:00:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T18:00:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T18:00:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T18:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T18:00:00;2021-08-31T10:00:00 2021-08-31T18:00:00;2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T18:00:00;2021-09-02T10:00:00 2021-09-02T18:00:00;2021-09-03T10:00:00 2021-09-03T18:00:00;2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00;2021-09-07T10:00:00 2021-09-07T18:00:00;2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T18:00:00;2021-09-14T10:00:00 2021-09-14T18:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-19T10:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T18:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T10:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T10:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T10:00:00 2022-01-09T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève