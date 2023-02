L’Atelier Chrysalide By S.Gaury vous ouvre ses portes. Chrysalide By S.Gaury Luçay-le-Mâle Catégories d’Évènement: Indre

L'Atelier Chrysalide By S.Gaury vous ouvre ses portes.
31 mars – 2 avril
Chrysalide By S.Gaury
Découverte du filage de verre au chalumeau
Chrysalide By S.Gaury
2 La Grande Métairie Luçay-Le-Mâle
Luçay-le-Mâle 36360 Indre
Centre-Val de Loire

06 87 51 45 50 https://chrysalidebysgaury.fr/?fbclid=IwAR0lTqgMuUd2HoJB0xXf_k-hjAKmUk4iXA8lm3q5OsW64T6MAYflsZmYRjU https://www.facebook.com/chrysalidebysgaury Atelier de création de bijoux en verre de Murano, fileur de verre Ces Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion de partager avec vous ma passion pour l’artisanat et plus particulièrement le travail du verre au chalumeau qui anime mon quotidien depuis 5 ans avec celui de la terre.

Envoutants, hypnotisants, les éléments naturels qui nous entourent sont, depuis la nuit des temps, utilisés par l’homme pour imaginer, créer, agrémenter et embellir nos vies.

Il m’aura fallu attendre quelques décennies avant d’accéder à ces passions enfouies au plus profond de mon être.

Fille d’un père Staffeur ornemaniste, il ne pouvait pas en être autrement.

C’est en 2018, après un long parcours dans le tertiaire, à l’opposé de mes aspirations profondes, que j’ai enfin pu accéder à cette envie de m’adonner à ces métiers artisanaux pour créer et laisser libre cours à mon imagination débordante.

C’est pourquoi, vous faire partager ces passions lors de ces journées dédiées aux Métiers d’Art est important pour moi. Ne pas le faire serait un non-sens et si, par bonheur, cela pouvait susciter des vocations, ce serait le graal.

A très bientôt le plaisir de vous accueillir dans mon univers artisanal.

Artistiquement.

Chrysalide By S.Gaury

