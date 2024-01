CHRYSALIDE #3 Le Hasard Ludique Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

prévente : 10€

sur place : 13€

Chrysalide, c’est la volonté de visibiliser des projets électro-pop et rap émergents, portés notamment par des femmes et personnes queer, et leur offrir des conditions de qualité pour partager leur univers musical et scénique.

▬▬▬▬▬▬ CHRYSALIDE #3

Chrysalide, c’est aussi l’envie de valoriser l’innovation et l’hybridation qui animent la scène alternative française, et de favoriser l’éclosion de nouveaux genres et de nouvelles représentations.

Chrysalide, c’est enfin le souhait de créer au fil des évènements une communauté d’artistes et de mélomanes qui puissent découvrir, tester, partager et échanger autour de la musique dans un esprit d’ouverture, de bienveillance et d’entraide.

LINE UP :

SUZY PHOSPHORE (live)

INAYAT (live)

OXNI (live)

KINGZSWAN (performance)

KELYBOY (hybrid set)

COUEDASSE (dj set) [ Soeurs Malsaines / Go Gouine ]

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-12-15/chrysalide-3 https://www.facebook.com/events/1220138536059425/ https://www.facebook.com/events/1220138536059425/ https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-12-15/chrysalide-3#reservation

Chrysalide