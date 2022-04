“Chronos” d’après le feuilleton d’Hermes / Collectif Blop Théâtre le Levain, 15 avril 2022, Bègles.

“Chronos” d’après le feuilleton d’Hermes / Collectif Blop

Théâtre le Levain, le vendredi 15 avril à 19:00

ans cette lecture, nous proposons à l’auditeur de remonter le temps. En suivant les questionnements d’Hermès sur ses origines, nous découvrons l’histoire tumultueuse de ses divins ancêtres, et allons jusqu’à contempler la naissance du monde. Hermès réalise peu à peu la violence des conflits qui ont eu lieu dans sa famille avant sa naissance, avant que l’ordre ne s’installe durablement. Conflits dont nous pensons qu’ils peuvent faire écho aux luttesintérieures et aux histoires personnelles denos jeunes spectateurs. Nous avons souhaité inscrire ce spectacle, Chronos, dans un décor d’antiques lecteurs de cassettes audios, une manière d’évoquer pour les plus jeunes un temps mystérieux d’avant le numérique. Cela commence par une sorte de rituel : le récitant guideun spectateur dans ce temple étrange et lui demande de déclencher la lecture d’une cassette. C’est cette dernièrequi va annoncer le récit des épisodes mythologiques, et se mettre à l’accompagner… Chronosrepose également sur une alternance de moments lus et de passages joués. Lors de ces passages, le récitant donne au spectateur les repères lui permettant de trouver son chemin dans ce dédale d’histoires mythiques. Chronoss’adresse à tous les publics, à partir de 8 ans. Il peut être joué en médiathèque, mais aussi pour les jeunes collégiens qui étudient la mythologie en cours.

tarif unique 5 euros

la mythologie grecque en 100 épisodes

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles Gironde



