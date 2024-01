Chronologic – The best dance tracks from every decade YOYO – Palais de Tokyo Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 23h30 à 05h30

.Public adultes. payant

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies.

50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s. Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC.

La soirée où Elvis Presley rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.

Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

So let’s dance, let’s shout, shake your body down to the ground!

YOYO – Palais de Tokyo 13 Av. du Président Wilson 75016 Paris

Contact : https://fb.me/e/2ZYI2vTOB https://www.facebook.com/ChronologicSoiree https://www.facebook.com/ChronologicSoiree https://www.toutbaigneproduction.com

Tout Baigne Prod