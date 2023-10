Chronologic Reverse La Machine du Moulin Rouge Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 23h30 à 05h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Let’s dance, let’s shout, shake your body down to the ground!

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. Mais cette fois ci on change les règles: départ twerké en 2020 et arrivée twistée au bout de la nuit dans les 50’s.

10’s › 00’s › 90’s › 80’s › 70’s › 60’s › 50’s. Distillées en mode REVERSE.

La soirée où Elvis Presley rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.

Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/chronologic-reverse-9/ https://fb.me/e/1vJYnRsg9 https://link.dice.fm/j9fc1475343b

Chronologic