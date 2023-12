Fête des Lumières au Chronographe avec le CSC Loire et Seil Chronographe (Le) Rezé, 15 décembre 2023 17:30, Rezé.

2023-12-15

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Tout public

La Fête des Lumières aura lieu vendredi 15 décembre 2023 de 18h30 à 20h30 sur le site du Chronographe. La Fête des Lumières a lieu sur le site du Chronographe avec un défilé en musique suivi d’ un spectacle de sons et lumières. Puis les échanges se poursuivent entre les habitants autour de boissons chaudes et gourmandises offertes par le CSC Loire et Seil. Organisée par le CSC Loire et Seil, en partenariat avec le Chronographe, le service manifestation de la Ville de Rezé, les écoles, les périscolaires, les associations de parents d’élèves et des associations de quartiers : le CEPAL (Hôtel de Ville), le Collectif CLES (Trentemoult), l’association d’habitants Confluence Loire Sèvre (Haute-Ile).

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr