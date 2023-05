C’est arrivé près de chez vous, 10 ans d’archéologie dans la métropole – Exposition Chronographe (Le) Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes C’est arrivé près de chez vous, 10 ans d’archéologie dans la métropole – Exposition Chronographe (Le), 1 décembre 2023, Rezé. 2023-12-01

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non Plein tarif : 4 € Tarif réduit : 1,5 € Gratuit pour les -18 ans Tous publics C’est arrivé près de chez vous,11 FÉVRIER 2023 > 7 JANVIER 2024 Une exposition qui plonge dans le quotidien des archéologues, avec un coup de projecteur sur 13 fouilles marquantes de la métropole nantaise. Explorez l’histoire du territoire et découvrez la vie de nos ancêtres en vous mettant dans la peau des archéologues et des spécialistes. Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20 https://lechronographe.nantesmetropole.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chronographe (Le) Adresse 21 Rue Saint Lupien Ville Rezé Departement Loire-Atlantique Tarif Plein tarif : 4 € Tarif réduit : 1,5 € Gratuit pour les -18 ans Age max Tous publics Lieu Ville Chronographe (Le) Rezé

Chronographe (Le) Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

C’est arrivé près de chez vous, 10 ans d’archéologie dans la métropole – Exposition Chronographe (Le) 2023-12-01 was last modified: by C’est arrivé près de chez vous, 10 ans d’archéologie dans la métropole – Exposition Chronographe (Le) Chronographe (Le) 1 décembre 2023 Chronographe (Le) Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique