Chroniques sur les discriminations liées à la xénophobie, au racisme et à l'antisémitisme.

du lundi 21 février au lundi 21 mars à Meuse Fm

du lundi 21 février au lundi 21 mars à Meuse Fm

Appel à projet pour les 27 collèges de Meuse – Si vous êtes enseignants, bibliothécaires, documentalistes le projet est pour vous . – Dans le cadre de la « Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 2022 » Meuse FM vient à votre rencontre avec un studio Mobile dans votre collège pour enregistrer vos élèves entre le 21 02 et 19 03 2022 sur ce projet. Chroniques de 3 à 4 mn maxi. Elles seront diffusées entre le 21 mars et le 27 mars 2022 en radio et en podcast. Chroniques radiophoniques qui ont pour objectif de promouvoir les principes fondamentaux de la République, de défendre les droits de l’homme et du citoyen, de renforcer la prévention contre les discriminations liées à la xénophobie, au racisme et à l’antisémitisme.

