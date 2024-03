Chroniques Sportives en Moselle – Exposition Musée départemental de la guerre de 1870 et de l’annexion Gravelotte, samedi 1 juin 2024.

Chroniques Sportives en Moselle – Exposition Culture & Sport en Grand Est 1 juin – 7 septembre Musée départemental de la guerre de 1870 et de l’annexion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-09-07T10:00:00+02:00 – 2024-09-07T13:00:00+02:00

C’est le drill prussien pratiqué dans toutes les casernes d’Alsace et de Moselle qui fait entrer le sport par la grande porte dans l’Est de la France et avant tous les autres.

C’est en effet dans l’Est que l’on trouve encore aujourd’hui en France, les plus vieux clubs de gymnastique, de football, de lutte.

A la veille des Jeux Olympiques de Paris, cette exposition retrace le développement des clubs hippiques, des stands de tir, des clubs d’escrime et de gymnastiques, arts martiaux par excellence, mais aussi toutes ses déclinaisons (des majorettes à la Hitlerjugend). Le visiteur découvre ou redécouvre tout un pan culturel de son patrimoine et des clubs d’excellence qui brillent toujours au plus haut niveau (lutte, gymnastique et l’histoire du FC Metz durant la Seconde Guerre mondiale).

Musée départemental de la guerre de 1870 et de l’annexion 11 rue de Metz, 57130 Gravelotte, Gravelotte 57130 Moselle Grand Est 03 87 33 69 40 http://www.mosellepassion.fr https://www.facebook.com/MuseedelaGuerrede1870Gravelotte [{« type »: « phone », « value »: « 0387336940 »}] Situé sur les lieux mêmes des combats d’août 1870, le musée est consacré à l’histoire du conflit et de l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine à l’Empire allemand (1871-1918). Le bâtiment a été construit par l’architecte Bruno Mader. Dans un écrin d’une grande modernité, le visiteur découvre des collections franco-allemandes exceptionnelles et est accompagné de nombreux audiovisuels thématiques.