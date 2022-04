Chroniques Salées Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Chroniques Salées Salins-les-Bains, 14 mai 2022, Salins-les-Bains. Chroniques Salées Place des Salines Grande Saline Salins-les-Bains

2022-05-14 – 2022-05-14 Place des Salines Grande Saline

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains EUR Samedi 14 mai La Grande Saline ouvrira au public sous réservation à partir de 19h. Déambulations à 19h30 et à 20h30. Les “Chroniques salées” présentent des scénettes théâtralisées contant l’histoire de la Grande Saline sous un angle insolite et décalée. Et c’est l’équipe de la Grande Saline, qui se met en scène, en costume, pour entrer dans la peau des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la saline.

Ces rencontres vous feront voyager avec humour dans cette épopée extraordinaire. Les deux déambulations proposées vous permettront de parcourir l’ensemble de la Grande Saline avec ses éléments incontournables tels les puits du XIIIe siècle et la dernière poêle à sel nationale située dans le bâtiment d’évaporation. Les portes du temps et de l’imaginaire vous seront ouvertes lors de cet événement. Gageons que les “chroniques salées” vous séduiront. Place des Salines Grande Saline Salins-les-Bains

