Chroniques salées Grande Saline et musée du sel Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Chroniques salées Grande Saline et musée du sel, 14 mai 2022, Salins-les-Bains. Chroniques salées

le samedi 14 mai à Grande Saline et musée du sel

Cette histoire intitulée “Chroniques salées” sera contée lors de deux déambulations théâtralisées, insolites et décalées pour (re)découvrir l’un des plus hauts lieux industriels franc-comtois. Et c’est l’équipe de la Grande saline, en personne, qui se met en scène, en costume, pour entrer dans la peau des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la Grande Saline. Ces rencontres vous feront voyager avec humour dans cette épopée extraordinaire. Cette déambulation vous permettra aussi de parcourir l’ensemble de la Grande saline avec ses éléments incontournables tels les puits du XIIIe siècle et la dernière poêle à sel nationale. Les portes du temps et de l’imaginaire vont s’ouvrir le temps d’une soirée. Gageons qu’elles vous séduiront lors des déambulations programmées à 19h30 et à 20h30. La Grande Saline ouvrira au public sous réservation à partir de 19h, le samedi 14 mai 2022.

Spectacle gratuit sur inscription. Dans la limite des places disponibles. Prévoir veste et chaussures en raison de la température des puits (12°) dont l’accès se fait par un escalier d’environ 50 marches. Arriver 20mn avant la déambulation choisie.

La Grande Saline de Salins-les-bains rejoue son histoire et ouvre les portes du temps pour un voyage du Jurassique au XXe siècle lors de deux déambulations, dont les départs sont à 19h30 et à 20h30. Grande Saline et musée du sel Place des Salines – 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Grande Saline et musée du sel Adresse Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains Ville Salins-les-Bains lieuville Grande Saline et musée du sel Salins-les-Bains Departement Jura

Grande Saline et musée du sel Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/

Chroniques salées Grande Saline et musée du sel 2022-05-14 was last modified: by Chroniques salées Grande Saline et musée du sel Grande Saline et musée du sel 14 mai 2022 Grande Saline et musée du sel Salins-les-Bains Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Jura