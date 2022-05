Chroniques Marseillaises, 11 mai 2022, .

Chroniques Marseillaises

2022-05-11 – 2022-05-11

12 22 Ils cultivent fièrement leurs différences, affichent leur truculence, étalent leur mauvaise foi et cachent mal leurs élans de tendresse… Ce sont les Marseillaises et les Marseillais, d’hier et d’aujourd’hui, dans un monde où tout n’est que comédie !



Ecriture et mise en scène : Marius Karmo

Artistes : Compagnie le petit Alcazar

Humour marseillais bien méridional.

