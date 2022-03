CHRONIQUES LOCALES “NOS RACINES PAYSANNES” Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

CHRONIQUES LOCALES "NOS RACINES PAYSANNES" Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable

2022-03-04

Bonnétable Sarthe Ingénieur agronome puis journaliste auteur de nombreux ouvrages, Pierrick Bourgault s’est penché, à travers un couple d’exploitants agricoles originaires de Prévelles, sur la réalité du monde rural avant les grandes mutations agricoles. Était-ce mieux avant ? Vous pourrez vous faire votre propre juge.

Entrée libre

L'association culturelle intercommunale à Bonnétable recevra dans le cadre de ses chroniques locales Pierrick Bourgault pour son livre "Nos racines paysannes" huguette.lecureur@gmail.com +33 2 43 97 60 63

Salle Saint Sulpice Rue Saint Sulpice Bonnétable

