Parc des Beaumonts, le samedi 3 septembre à 14:00

Un couple de comédiens en déambulation livre des pastilles humoristiques écrites sur différentes thématiques écologiques. Un travail d’auteur, qui à la façon d’un Plantu, livrerait chaque jour, une chronique destinée à être jouée dans nos parcs par deux comédiens. Les comédiens apostrophent les promeneurs au sein du parc, déambulent dans ses espaces… Comme à Hyde Park Corner, ils montent sur des caisses en bois qu’ils déplacent avec eux, pour nous livrer des petites pastilles autour de l’actualité écolologique revisitée avec humour et décalage.

Entrée libre, sans inscription

Deux comédiens circulent au sein du parc, jouant des saynètes sur des thèmes écologiques.

2022-09-03T14:00:00 2022-09-03T17:00:00

